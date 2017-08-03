يستعد النجم المصري الدولي، عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف باوك اليوناني، للمشاركة مع فريقه في الموسم المقبل من الدوري اليوناني الممتاز.

وانضم رودة إلي باوك عقب مشاركته مع المنتخب الوطني، في كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، ووقع علي عقد لمدة ثلاثة أعوام ونصف، قادماً من بانيتوليكوس.

شارك وردة مع باوك في 28 مباراة ، من بينهم 21 مواجهة في الدوري اليوناني و 5 مباريات في كأس اليونان و مباراتين في اليورباليج، نجح خلالهم في تسجيل 7 اهداف وصناعة 7 آخرين.

يدخل عمرو وردة هذا الموسم مع فريقه، متوتراً بعدما اتهمه أحد أعضاء مجلس إدارة نادي باوك اليوناني، اللاعب المصري، بتهمة غير أخلاقية، ليتم استبعاده من معسكر الإعداد للفريق الذي أقيم في ألمانيا، استعدادا للموسم الجديد، وذلك بقرار من الجهاز الفني للفريق اليوناني.

بينما جاء رد اللاعب على هذه الاتهامات بالنفي، وأكد أن كل ما يتردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة.

وأضاف، ” كل ما في الأمر أني تلقيت عرضين للاحتراف الأول من نادي سويسري والأخر من بلجيكا، فلماذا يحدث مع كل هذا ”