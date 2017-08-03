يستعد النجم المصري، أحمد المحمدي، لاعب المنتخب الوطني والمنضم حديثاً إلي صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، للمشاركة مع فريقه الجديد في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولي.

وشارك المحمدي في 190 مباراة نجح في تسجيل 10 أهداف، بواقع 165 مباراة بواقع 56 مباراة مع فريقه السابق سندرلاند و 190 مباراة مع فريق هال سيتي الإنجليزي.

ويعد المحمدي هو أول لاعب مصري يشارك مع فريق أوروبي كاملة بشكل أساسي، بالإضافة أنه سجل أول هدف أوروبي غي تاريخ فريق هال سيتي.

أحمد المحمدي ، رحل عن نادي هال سيتي الإنجليزي، بعدما هبط إلي دوري الدرجة الأولي ، وانضم إلي صفوف فريق أستون فيلا، بناءاً على طلب ستيف بروس، المدير الفني الحالي لأستون ، لاسيما وأنه كا يقود كلًا من هال سيتي وقبلها سندرلاند وكلا الفريقين لعب لهما النجم الدولي أحمد المحمدي.

ويآمل المحمدي للصعود بأستون فيلا إلي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” ، كما فعلها من قبل مع هال سيتي وصعد به إلي الدوري الإنجليزي قبل أن يهبط هذا الموسم.