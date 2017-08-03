يستعد النجم المصري محمد النني، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، للمشاركة مع فريقه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الثاني له مع الجنرز.

لم يفصلنا عن إنطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” ، سوي 7 أيام فقط، وستتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو إنجلترا لمتابعة أقوي دوري في العالم.

محمد النني انضم إلي صفوف أرسنال الإنجليزي في يناير 2016 ، خلال الانتقالات الشتوية، قادماً من نادي بازل السويسري في صفقة بلغت 7.2 مليون دولار.

ولم يشارك النني مع أرسنال الموسم الماضي سوي 8 مباريات اساسي و 6 أحتياطي، كما شارك النني في بطولة كأس رابطة 3 مباريات بالإضافة إلي مباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي مباراة أساسي والأخري احتياطياً ، وأخيراً شارك أيضا في 5 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا ونجح في صناعة هدف للنجم الألماني مسعود أوزيل.

وشارك النني في مباريات فريقه الودية استعدادا لبدء الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي ونجح في تسجيل هدف، بالرغم من توظيفه في مركز قلب الدفاع.

يذكر أن اللاعب رفض عرض ليستر سيتي لضمه، وفضل الاستمرار مع الجنرز هذا الموسم.