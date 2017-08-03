يستعد الدولي المصري، محمد صلاح، لبدء غمار منافسات الدوري الإنجليزي، الموسم المقبل 2017/18، الذي يبدو أنه سيشهد صراعًا من الجولة الأولى، المقرر انطلاقها يوم 11 أغسطس المقبل، بين أرسنال وليستر سيتي، بينما سيلتقي ليفربول مع نظيره واتفورد يوم 12 من الشهر ذاته.

انضم محمد صلاح، إلى صفوف ليفربول منذ عدة أسابيع، قادمًا من روما الايطالي، في صفقة هي الأغلي عربيًا ومصريًا حتى الآن، بل إنها أغلى صفقة تمت في تاريخ ليفربول الإنجليزي.

خاض صلاح عدة مواجهات ودية مع الريدز، ونال استحسان وإشادة من مدربه الألماني يورجن كلوب، بل وتعقد جماهير الريدز عليه آمالًا عريضة لتقديم مستوى متميز، مثلما توهج وهو بقميص الجيلاروسي.

وشارك ليفربول في دورة أودي الودية، التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، واحتل المركز الثاني بعدما خسر أمام اتليتكو مدريد بركلات الترجيح، وشارك صلاح في مباراة الريدزالأولى أمام بايرن ميونيخ وتألق وسجل هدفًا.

يذكر أن صلاح، كان هداف روما الثاني خلفًا لدجيكو، اللذان قادا ذئاب العاصمة لاحتلال المركز الثاني في جدول الكاليتشو خلف يوفنتوس “المتوج باللقب”.