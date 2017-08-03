يستعد رمضان صبحي، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، وفريق ستوك سيتي الحالي، لبدء غمار منافسات الموسم الجديد مع فريقه الإنجليزي، حيث من المقرر أن يلتقي ستوك في جولته الافتتاحية مع إيفرتون، يوم السبت 12 أغسطس، في الرابعة عصرًا على ملعب جوديسون بارك.

استعدادات ستوك سيتي للدوري الإنجليزي

خاض الفريق الإنجليزي عدة مواجهات ودية، من أجل التحضير الجيد للموسم الكروي 2017/18، وواجه ستوك سيتي سبعة فرق، حيث كانت أولى ودياته أمام يانج بويز، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وكانت المباراة الثانية أمام موناكو، وانتهت بخسارة ستوك سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تألق رمضان صبحي مع ستوك سيتي

أما الودية الثالثة، فكانت أمام أميان الفرنسي، وانتهت بفوز الفريق الانجليزي بهدف دون رد، أما المواجهة الرابعة كانت مع شيفلد يونايتد، وخسرها رفاق لاعب منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، بينما كان اللقاء الأخير أمس امام بولتون وحسمه ستوك سيتي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر أمام كرو ألكساندرا بثلاثية مقابل هدف، كما خسر لقاؤه الأخير أمام سانت باولي برباعية مقابل هدفين بمشاركة لاعب منتخب مصر.

وتأمل جماهير الكرة المصرية، أن يشارك صبحي، في تشكيلة مارك هيوز، المدير الفني للنادي الإنجليزي الأساسية، حيث أكد مسبقًا في تصريحات صحفية، أن لاعب وسط منتخب مصر، سيحظى بفرصة أكبر بشأن المشاركة في مباريات الفريق الموسم المقبل.