كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل الجلسة التي عقدها عمرو جمال لاعب الفريق الكرة الأول، مع مديره الفني حسام البدري، والذي أكد خلالها على رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء، للاحتراف الخارجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عمرو جمال لـ«حسام البدري»: أنا عايز أمشي

وأكد المصدر لـأخبار الأهلي، أن اللاعب الملقب بالغزال، أكد للبدري، “أن لن يفيده خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك بدائل في نفس مركزه، على عكس أحمد حجازي، الذي رحل وليس لديه البديل الكفء”.

بيدفيست يرفع سعره لضم عمرو جمال

وكشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن فريق بيدفيست الجنوب أفريقي، تقدم بعرضًا صباح اليوم الخميس، ورفع القيمة المالية التي وصلت إلى 400 ألف دولار بدلًا من 300، وينتظر موافقة إدارة الأهلي، التي ربما توافق على رحيل الغزال، خاصة بعد رغبته الملحة في الرحيل.

كان فريق بيدفيست الجنوب أفريقي، قد قدم عرضًا رسميًا للحصول على خدمات مهاجم الأهلي مقابل 300 ألف دولار على سبيل الإعارة لمدة موسم، إلا أن الجهاز الفني سبق وأكد أن لن يوافق على رحيل احد لاعبيه خلال الفترة الحالية.