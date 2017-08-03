مدرب الزمالك يزف بشرى للجماهير قبل مواجعة المصري

أكد طارق يحيي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن صفوف الفارس الأبيض، مكتملة تمامًا، لخوض مباراة المصري المقبلة، المقرر إقامتها يوم 8 أغسطس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

طارق يحيي: الزمالك جاهز لمواجهة المصري

وأشار مدرب الزمالك، إلى أن الفريق جاهز تمامًا لخوض مباراة المصري البورسعيدي، وليس لدينا أي إصابات.

مدرب الزمالك: القوة الضاربة أمام الزمالك

وأضاف يحيي، أن الفريق يستعد بقوة، وجاهز بقوته الضاربة للمباراة مع المصري، مؤكدًا، أن جميع عناصر الفريق بحالة جيدة والكل جاهز لخوض اللقاء.

كان الزمالك قد تأهل لنصف نهائي كأس مصر، بعد فوزه على الأوليمبي بثنائية دون رد في دور الـ32، ثم أقصى حرس الحدود بهدف نظيف في دور الـ16، وأخيرًا تغلب على طلائع الجيش بثلاثية دون رد، في دور الثمانية، ليحجز مقعده في نصف النهائي، ويضرب موعدًا مع المصري البورسعيدي.

يذكر أن الزمالك خرج من منافسات البطولة العربية من درو المجموعات، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام الفتح المغربي، ثم خسر أمام العهد اللبناني بهدف نظيف، وفاز على النصر السعودي بهدفين مقابل هدف.