قرر هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح باب القيد المحلي لجميع الأندية للموسم الجديد 2017/18، يوم 9 أغسطس الجاري، حتى تتمكن جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري قيد لاعبيها الجدد، حتى يتمكنوا من المشاركة في الموسم المقبل.

موعد فتح القيد المحلي

وقررت الجبلاية، عدم فتح قيد استثنائي للأهلي، للقيد المحلي، من أجل القيد الافريقي الذي كان من المقرر إغلاقه يوم 5 أغسطس الجاري، إلا أن الاتحاد حصل على موافقة من نظيره الافريقي بتأجيل غلق باب القيد حتى يوم 11 من الشهر ذاته.

الجبلاية يرفض طلب الأهلي

كان هناك اقتراح من قبل بعض اعضاء الحبلاية، في فتح باب قيد استثنائي للأهلي، مع اشتراط منعه من إشراك الصفقات الجديدة في بطولة كأس مصر ، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، إلا ان الاقتراح قوبل بالرفض، خوفًا من غضب الثلاثي المتأهل لنصف نهائي كأس مصر إلى جانب الأهلي وهم الزمالك والمصري وسموحة.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وضرب موعدًا مع الترجي التونسي في دور الثمانية من منافسات البطولة الأفريقية.