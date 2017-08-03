يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره سموحة، يوم 9 أغسطس المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما ودع المارد الأحمر البطولة العربية، عقب الهزيمة أمام الفيصلي الأردني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات نصف الهائي.

الجبلاية تعدل موعد مباراة الاهلي وسموحة

كان من المقرر أن يتم تأجيل موعد مباراة الأهلي امام سموحة في كأس مصر، في حال وُفق الفريق الأحمر وتأهل لنهائي البطولة العربية، لتقام المواجهة يوم 10 أغسطس بدلًا من 9 من الشهر ذاته، من أجل حصول اللاعبين على الراحة الكافية قبل نهائي الكأس.

كان حسام البدري، المدير الفني للأهلي، قد قررح أمس منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على ان يستأنف المران غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في نصف نهائي الكأس.

مشوار الاهلي إلى نصف نهائي كأس مصر

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، بعدما فاز على الألومنيوم 6-0 في دور الـ32، يليه الداخلية بهدفين مقابل هدف في دور الـ16، قبل أن يكتسح دجلة برباعية في ربع النهائي، ليتأهل إلى المربع الذهبي ويصربموعدًا مع سموحة السكندري.