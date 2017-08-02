يوسف الشريف يعلق على هزيمة الأهلي: أكرملك تخسر ومتعملش كدة

علق الفنان يوسف الشريف على خسارة الأهلي أمام الفيصلي الأردني بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية، ليودع المارد الأحمر البطولة.

وانتقد الشريف أسلوب لعب الفيصلي وتعمد الوقوع المتكرر وادعاء الإصابة.

وكتب عبر تويتر “في فيروس منتشر في الكرة العربية فرق كتير لاعبيتها بتدعي الإصابة عشان تضيع وقت و طبعا الحكم بيساعد علي ده، أكرملك تخسر ومتعملش كدة”.

وتقدم الفيصلي بالهدف الأول في مرمى الشناوي عن طريق رأسية مندي دومنيك في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف أحمد فتحي لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرماه عن طريق الخطأ بعدما اصطدمت الكرة في قدمه لتسكن شباك محمد الشناوي في الدقيقة 38، وقبل نهاية الوقت بدل الضائع سجل المغربي وليد أزارو، هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة الأخيرة.

وشهدت أحداث الشوط الثاني، مشادات عديدة بين لاعبي الفريقين بسبب تعمد نجوم الفيصلي الأردني إضاعة الوقت، بعد تقدمه بهدفين دون رد حتى الدقيقة 90.

تشكيل الأهلي أمام الفيصلي

كان حسام البدري، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: احمد فتحي، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة، احمد حمودي، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: وليد أزارو.