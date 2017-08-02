

هدف الاهلي من طرف Videokora

انتهت مباراة الأهلي أمام نظيره الفيصلي الأردني بتقدم الأخير بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية.

تقدم الفيصلي بالهدف الأول في مرمى الشناوي عن طريق رأسية مندي دومنيك في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف أحمد فتحي لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرماه عن طريق الخطأ بعدما اصطدمت الكرة في قدمه لتسكن شباك محمد الشناوي في الدقيقة 38، وقبل نهاية الوقت بدل الضائع سجل المغربي وليد أزارو، هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة الأخيرة.

وشهدت أحداث الشوط الثاني، مشادات عديدة بين لاعبي الفريقين بسبب تعمد نجوم الفيصلي الأردني إضاعة الوقت، بعد تقدمه بهدفين دون رد حتى الدقيقة 90.

تشكيل الأهلي أمام الفيصلي

كان حسام البدري، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: احمد فتحي، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة، احمد حمودي، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: وليد أزارو.

قائمة البدري استعدادًا للفيصلي

كان البدري قد ضم 29 لاعبًا في قائمة الفريق التي توجهت إلى الاسكندرية مساء الاثنين الماضي، وهم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر رضوان وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد نجيب وصبري رحيل وعلى معلول وحسين السيد وباسم علي.

خط الوسط: حسام غالي وحسام عاشور وأكرم توفيق وعمرو السولية وعبد الله السعيد وصالح جمعة وعمرو بركات وأحمد حمودي وإسلام محارب وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد، ميدو جابر.

الهجوم: وليد أزارو وعمرو جمال واجايي واحمد ياسر ريان.