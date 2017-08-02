شهدت الدقيقة 38 من عمر مباراة الأهلي والفيصلي الأردني، تسجيل أحمد فتحي، لاعب الأهلي الهدف الثاني، في شباك محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر، عن طريق الخطأ، ليتقدم الفيصلي الاردني بالهدف الثاني في مرمى الأهلي.

كان مندي دومنيك، سجل الهدف الأول في الدقيقة 27، عن طريق رأسية سكنت شباك الشناوي، ليتقدم بالهدف الأول في شباك الشناوي. (شاهد الهدف الأول).

تشكيل الأهلي أمام الفيصلي

كان حسام البدري، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: احمد فتحي، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة، احمد حمودي، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: وليد أزارو.

قائمة البدري استعدادًا للفيصلي

كان البدري قد ضم 29 لاعبًا في قائمة الفريق التي توجهت إلى الاسكندرية مساء الاثنين الماضي، وهم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر رضوان وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد نجيب وصبري رحيل وعلى معلول وحسين السيد وباسم علي.

خط الوسط: حسام غالي وحسام عاشور وأكرم توفيق وعمرو السولية وعبد الله السعيد وصالح جمعة وعمرو بركات وأحمد حمودي وإسلام محارب وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد، ميدو جابر.

الهجوم: وليد أزارو وعمرو جمال واجايي واحمد ياسر ريان.