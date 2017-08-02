سجل مندي دومنيك، لاعب فريق الفيصلي الأردني، الهدف الأول لفريقه، في شباك محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، خلال المواجهة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية.

جاء الهدف في الدقيقة 27، من رأسية للاعب دومنيك، سكنت شباك الشناوي، ليعلن علي لمغيفري حكم المباراة تسجيل الفيصلي الهدف الأول في شباك الأهلي.

تشكيل الأهلي أمام الفيصلي

كان حسام البدري، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: احمد فتحي، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة، احمد حمودي، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: وليد أزارو.

قائمة البدري استعدادًا للفيصلي

كان البدري قد ضم 29 لاعبًا في قائمة الفريق التي توجهت إلى الاسكندرية مساء الاثنين الماضي، وهم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر رضوان وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد نجيب وصبري رحيل وعلى معلول وحسين السيد وباسم علي.

خط الوسط: حسام غالي وحسام عاشور وأكرم توفيق وعمرو السولية وعبد الله السعيد وصالح جمعة وعمرو بركات وأحمد حمودي وإسلام محارب وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد، ميدو جابر.

الهجوم: وليد أزارو وعمرو جمال واجايي واحمد ياسر ريان.

يذكر أن الأهلي تلقى هزيمة من الفيصلي الأردني في الجولة الافتتاحية للبطولة.