شهدت الدقيقة 19 من عمر مباراة الأهلي أمام الفيصلي الأردني، مشادة بين المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع لاعبي الفيصلي الاردني، خلال المواجهة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية.

وانتهت المشادة بعد حصول لاعب الفيصلي إبراهيم الظواهري على كارت أصفر.

تشكيل الأهلي أمام الفيصلي

كان حسام البدري، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: احمد فتحي، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة، احمد حمودي، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: وليد أزارو.

قائمة البدري استعدادًا للفيصلي

كان البدري قد ضم 29 لاعبًا في قائمة الفريق التي توجهت إلى الاسكندرية مساء الاثنين الماضي، وهم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر رضوان وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد نجيب وصبري رحيل وعلى معلول وحسين السيد وباسم علي.

خط الوسط: حسام غالي وحسام عاشور وأكرم توفيق وعمرو السولية وعبد الله السعيد وصالح جمعة وعمرو بركات وأحمد حمودي وإسلام محارب وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد، ميدو جابر.

الهجوم: وليد أزارو وعمرو جمال واجايي واحمد ياسر ريان.