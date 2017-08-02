أهدر المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرصة تسجيل الهدف الاول للمارد الأحمر في شباك الفيصلي الأردني، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية.

وشهدت الدقيقة 17، تمريرة من أحمد حمودي، لأزارو، ليسددها بجوار القائم الأيسر، مهدرًا فرصة تسجيل الهدف الأول في شباك معتز ياسين، حارس مرمى الفيصلي الأردني.



فرصة أزارو الخطيرة أمام الفيصلي – البطولة العربية من طرف Videokora

تشكيل الأهلي أمام الفيصلي

كان حسام البدري، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: احمد فتحي، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة، احمد حمودي، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: وليد أزارو.

قائمة البدري استعدادًا للفيصلي

كان البدري قد ضم 29 لاعبًا في قائمة الفريق التي توجهت إلى الاسكندرية مساء الاثنين الماضي، وهم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر رضوان وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد نجيب وصبري رحيل وعلى معلول وحسين السيد وباسم علي.

خط الوسط: حسام غالي وحسام عاشور وأكرم توفيق وعمرو السولية وعبد الله السعيد وصالح جمعة وعمرو بركات وأحمد حمودي وإسلام محارب وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد، ميدو جابر.

الهجوم: وليد أزارو وعمرو جمال واجايي واحمد ياسر ريان.