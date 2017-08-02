شهد تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أعلنه حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، استبعاد عمرو بركات، بالرغم من تألق اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر.

وشارك بركات، مع الأهلي خلال البطولة العربية،وتألق خلال الجولتين الثانية والثالثة، أمام الوحدة الإماراتي وأحرز هدفصا، ونصر حسين داي الجزائري، في المباراة التي شهدت فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، كان لعمرو بركات نصيب في الهدف الثاني الذي قاد الفريق الأحمر إلى المربع الذهبي.

جاء قرار البدري ، باستبعاد بركات من تشكيل الأهلي، للدفع بأكرم توفيق على حسابه إلى جانب حسين السيد، وعبد الله السعيد، عمرو جمال، أحمد الشيخ، إسلام محارب، وأحمد عادل عبد المنعم.

تشكيل الأهلي أمام الفيصلي الأردني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: احمد فتحي، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة، احمد حمودي، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: وليد أزارو.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى المربع الذهبي، كأحسن ثاني، بعدما فاز علي الوحدة الإماراتي بهدفين دون رد، وفاز على نصر حسين داي الجزائري بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بعدما خسر في الجولة الافتتاحية أمام الفيصلي الأردني.