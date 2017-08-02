يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الفيصلي الأردني، في الثامنة مساء اليوم الاربعاء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية.

تشكيل الأهلي أمام الفيصلي

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوم، وجاء كالاتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: احمد فتحي، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة، احمد حمودي، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: وليد أزارو.

قائمة البدري استعدادًا للفيصلي

كان البدري قد ضم 29 لاعبًا في قائمة الفريق التي توجهت إلى الاسكندرية مساء الاثنين الماضي، وهم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر رضوان وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد نجيب وصبري رحيل وعلى معلول وحسين السيد وباسم علي.

خط الوسط: حسام غالي وحسام عاشور وأكرم توفيق وعمرو السولية وعبد الله السعيد وصالح جمعة وعمرو بركات وأحمد حمودي وإسلام محارب وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد، ميدو جابر.

الهجوم: وليد أزارو وعمرو جمال واجايي واحمد ياسر ريان.

يذكر أن الشكوك كانت تحوم، حول الدفع بصالح جمعة، بعد إصابته بنزلة برد شديدة، أمس، إلا أن البدري فضل الاستعانة به على حساب عبد الله السعيد، المتواجد في قائمة الفريق.