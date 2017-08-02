صربي.. أرجنتيني أم بلجيكي.. من يخلف المدرسة البرتغالية في الزمالك؟

لاصوت يعلو داخل أروقة نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، سوى صوت المدير الفني الجديد، الذي سيخلف البرتغالي اوجستو إيناسيو، المدير الفني السابق للفريق الكروي الأبيض، الذي حزم أمتعته ورحل بعدما اقتنص من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي مليون و400 ألف جنيه كشرط جزائي لفسخ العقد.

مرتضى منصور، استعان بالمدرسة البرتغالية خلال ولاية إيناسيو، ولم يضف المدرب البرتغالي أي جديد داخل الفريق، سوى الأزمات، والخروج من دوري أبطال افريقيا، وتوديع منافسات البطولة العربية من دور المجموعات.

البلجيكي فرانكي فيركواتيرين

وتدرس إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، العديد من السير الذاتية لبعض المدربين لخلافة إيناسيو، وتردد بقوة بعض الأسماء على رأسها، البلجيكي فرانكي فيركواتيرين المدير الفني الأسبق لفريق أندرلخت، الذي تواجد بالفعل في القاهرة منذ عدة ايام قليلة، للتفاوض على إمكانية توليه المهام الفنية للفارس الأبيض.

وكشفت بعض المصادر، أن المفاوضات مع صاحب الـ60 عامًا، اتخذت الشكل الجدي، حيث عقد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، جلسة مع البلجيكي لمناقشة العرض.

وقاد يركواتيرين، اندرلخت لمدة عامين، وتمكن من الفوز بالدوري البلجيكي مرتين، ومرتين للسوبر المحلي، وتدرب تحت يده لاعب منتخب مصر الأسبق احمد حسن.

الأرجنتيني ميجل أنجل جاموندي “نوفو”

تردد اسم الأرجنتيني ميجل أنجل جاموندي “نوفو”، بقوة داخل نادي الزمالك، لخلافة البرتغالي أوجستو إيناسيو، وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأبيض أن “نوفو” طلب الحصول على راتب قيمته 30 ألف دولار كراتب شهري، بالإضافة إلى 15 ألف دولار لمعاونيه كشرط للموافقة على تولي تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.

الصربي ميلوتين سيردوفيتش

كما تردد اسم الصربي ميلوتين سيردوفيتش، المدير الفني لمنتخب أوغندا، الذي تقدم باستقالته منذ عدة أيام قليلة، بسبب عدم الحصول على راتبه لمدة 4 شهور، ليربط البعض اسمه بقرب توليه المهام الفنية للزمالك.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي، أنه من المقرر أن يتم إرسال تذاكر السفر وحجز فندق للإقامة في القاهرة خلال الساعات المقبلة للتفاوض مع الصربي.