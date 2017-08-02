سخر توماس رونسيرو، مشجع مدريدي متعصب، من تغريدة الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، التي سبق وأكد خلالها بقاء زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا في صفوف الفريق الكتالوني، بعد التقارير التي ربطت اسم نيمار بالرحيل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان بيكيه، قد نشر تغريدة عبر حسابه الرمسي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أكد خلالها بقاء نيمار في قلعة الكامب نو، ونشر صورًا تجمعه مع اللاعب البرازيلي.

وسخر رونسيرو، من تغريدة بيكيه، وقام بنشر نفس الصور ولكن بدون وجود نيمار إلى جوار بيكيه، وعلق عليها قائلًا، ” عزيزي بيكيه.. لقد رحل نيمار.. هل سترحل؟.

البرازيلي نيمار، قد ودع زملاؤه، صباح اليوم الأربعاء، عقب مرانه مع الفريق الكتالوني الأخير، وبلغهم بقرار رحيله، من أجل اللعب في الدوري الفرنسي عبر بوابة باريس سان جيرمان، ومن المقرر أن تجفع إدارة النادي الفرنسي مبلغًا وقدره 222 مليون جنيه استرليني، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد لاعب برشلونة، فضلًا عن العمولة التي سيتقاضاها والده باعتباره وكيل أعماله، بالاضافة إلى راتب نيمار الاسبوعي والذي سيصل إلى 500 ألف باوند.