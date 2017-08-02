تسلمت إدارة نادي الزمالك، الاستغناء الخاص باللاعب الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم فريق أسوان السابق، ليصبح أحد أفراد كتيبة الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفضت إدارة القلعة البيضاء، الموافقة على إعارة اللاعب الإيفواري إلى صفوف النجم الساحلي التونسي، الذي تقدم بعرضًا رسميًا للاستعانة بخدمات مهاجم أسوان السابق، إلا أن الزمالك رفض الموافقة على العرض التونسي.

وكشف مصدر مسئول داخل الزمالك، أن النجم الساحلي خاطب إدارة الزمالك، لضم سيسيه على سبيل الإعارة، مقابل 250 ألف دولار.

وأكد المصدر أن إدارة طلائع الجيش، دخلت في مفاوضات مع الزمالك مؤخرًا، لاستعارة الايفواري، وتتجه النية إلى الموافقة على عرض الفريق العسكري.

يذكر أن الزمالك دعم صفوفه بالعديد من الصفقات خلال الفترة الأخيرة، مثل الغاني بنجامين أشيمبونج، لاعب الداخلية، والكونغولي كابونجو كاسونجو، نجم الاتحاد السكندري، بالإضافة إلى أحمد مدبولي لاعب النصر للتعدين، وصلاح عاشور نجم إنبي، وأحمد داوودا لاعب المقاصة، فضلًا عن عودة حازم إمام وإبراهيم عبد الخالق ومحمد كوفي، ويوسف إبراهيم “أوباما” من الإعارة.