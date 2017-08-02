تعرف على موعد نهائي البطولة العربية

أكد مسؤولو اللجنة المنظمة ، للبطولة العربية، أن نهاية شهر يوليو 2018 سيكون موعد انطلاق النسخة الجديدة من البطولة العربية.

وأضاف أعضاء اللجنة، ” أنه بعد نجاح البطولة في مصر، ستنظم المسابقة كل عام في بلد مختلف، بشكل مستمر تمهيداً لعودتها مرة أخري.

كان مسئولو اتحاد الكرة قد تقدموا للاتحاد العربي لكرة القدم، بطلب لاستضافة البطولة العربية مجدداً في مصر بعد نجاح هذه النسخة.

مصر استضفت البطولة خلال الفترة من 22 يوليو وحتي 6 أغسطس، على ملاعب السلام والإسكندرية وبرج العرب ،وشارك فيها 12 فريق تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات .

المجموعة الأولي ضمت كلًا من : الأهلي المصري و نصر حسين داي الجزائري و الفيصلي الأردني والوحدة الإماراتي.

المجموعة الثانية: الزمالك المصري و العهد اللبناني و النصر السعودي و الفتح الرباطي المغربي.

المجموعة الثالثة: الهلال السعودي والترجي التونسي و المريخ السوداني و نفط الوسط العراقي.

وقد تأهل إلي الدور نصف النهائي كلًا من الأهلي المصري كأفضل ثاني و الفيصلي الأردني من المجموعة الأولي و الترجي التونسي و الفتح الرباطي المغربي.