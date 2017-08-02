طالب، حازم إمام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والعائد من الإعارة في صفوف الاتحاد السكندري، من إدارة القلعة البيضاء، تعديل عقده خلال الفترة المقبلة.

كان الزمالك، قد وافق على إعارة حازم إمام الموسم الماضي، بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين زميله باسم مرسي، لاعب الفريق، ليغادر قائد الفريق القلعة البيضاء على سبيل الإعارة لمدة موسم لصفوف الاتحاد السكندري.

حازم إمام يعود بعد نهاية الإعارة

وعاد حازم إمام، بعد انتهاء فترة إعارته، وشارك مع الفريق الأبيض خلال البطولة العربية، وظهر بمستوى جيد، ونال استحسان الجميع.

وكشف مصدر مسئول داخل الزمالك، أن اللاعب يرغب في تعديل بنود تعاقده، ليصبح من ضمن قائمة الفئة الأولى في الفريق، الأمر الذي ربما ترفضه الإدارة، وتتمسك بالعقد القديم، وهو ما ينذر بازمة جديدة بين اللاعب وإدارة القلعة البيضاء.

ويسعى وكيل لاعب الزمالك، لعقد جلسة مع المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، خلال الساعات المقبلة، لحسم الأمر من أجل ترضية لاعب وسط الفريق الأبيض الذي ظهر بمستوى جيد في البطولة العربية الأخيرة، وأحرز هدفًا.