يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الفيصلي الأردني، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 يوليو الماضي، وتستمر حتى 6 أغسطس الجاري.

وتأكد غياب الرباعي شريف إكرامي، وحسام غالي، وباسم علي، ومحمد نجيب، عن مباراة الأهلي اليوم أمام الفيصلي، لإصابة الثلاثي الأخير، بينما استبعد إكرامي، نظرًا لتألق محمد الشناوي خلال البطولة، واعطاؤه الفرصة الكاملة.

كان إكرامى وعمر رضوان، ثنائي حراس مرمى الأهلي، قد خاضا مرانًا قويًا صباح اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية، كما أدى الثلاثى حسام غالى وباسم على، ومحمد نجيب، تدريبات تأهيلية تحت إشراف محمد أبوالعلا مدرب اللياقة البدنية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الفيصلي

ومن المتوقع أن يبدأ حسام البدري، المدير الفني للاهلي، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – محمد هاني – رامي ربيعة – احمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: حسام عاشور – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: احمد حمودي – عبدالله السعيد – جونيور اجايي.

خط الهجوم: وليد ازارو.