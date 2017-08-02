ميسي مودعاً نيمار: ” أتمني لك التوفيق”

حرص النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب المنتخب الأرجنتيني و فريق برشلونة الإسباني، على توديع زميله في الفريق نيمار دا سيلفا، والذي اقترب بشدة من الرحيل والانضمام إلي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكتب ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الصغيرة “إنستجرام” ، كان من دواعي سروري مشاركتك خلال هذه السنوات ياصديقي .. أتمني لك التوفيق”.

وبالرغم من حصوله نيمار على إذن من ارنستو فالفردي، المدير الفني لفريق برشلونة، بغيابه عن التدريبات اليوم الأربعاء، إلا أنه تواجد في الملعب لبضع دقائق معدودة، ليبلغ زملائه في الفريق بأنه سيرحل قريباً عن النادي متجهاً إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأن كل شئ تم في سرية تامة.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ” أن اللاعب قد أبلغ زملائه في مران الفريق اليوم، بأنه سيرحل عن النادي وينضم إلي باريس مقابل الشرط الجزائي والبالغ 222 مليون يورو .

ويستعد برشلونة لمواجهة غريمه التقليدي يوم 13 و 16 أغسطس الجاري، ضمن كأس السوبر الأسباني ، وستذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت المصرية.