أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، مهمة إدارة مباراة العودة بين المنتخب الوطني للمحليين، أمام نظيره المغربي، المقرر انطلاقها يوم 18 أغسطس الجاري، للحكم التونسي الصادق السالمي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للمحليين المقرر إقامتها في كينيا 2018.

السالمي حكمًا لمباراة مصر والمغرب

ومن المقرر أن يعاون الصادق السالمي، كلًا من، فوزي الجريدي وحسان العبدلي فيما سيكون هيثم القصعي حكمًا رابعًا.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أسند مهام الإدارة الفنية للمحليين، عقب إقالة هاني رمزي، الذي وقع على عقود الولاية الفنية لنادي الاتحاد السكندري بداية من الموسم المقبل.

وكان رمزي، قد دخل في ازمات مع الجبلاية بسبب موعد المعسكرات وانضمام اللاعبين، حتى انتهى الأمر باعتذاراه عن استكمال مهامه مع الفراعنة المحليين.

35 لاعبًا في قائمة المحليين

وضم صدقي، 35 لاعبًا هم: محمد عواد، عماد السيد، محمود أبو السعود، إسلام طارق، محمود علاء، أحمد سامى، أحمد أيمن منصور، عاصم صلاح، أيمن أشرف، حسين الشحات، حازم إمام، نور السيد، محمود متولى، أحمد داوودا، رجب بكار، محمد هلال، هشام محمد، عمرو الحلوانى، محمد رمضان، محمد الشامى، وجيه عبد الحكيم، ناصر ماهر، إبراهيم حسن، أحمد الشيخ، محمد عنتر، أحمد جمعة، أحمد رؤوف، محمد أشرف، عرفة السيد، صلاح سليمان، محمود عزت، إسلام أبو سليمة، محمد حمدى وإسلام محارب ومحمد فاروق.

يذكر أن المنتخب المغربي سيحل ضيفًا على نظيره المصري يوم 13 أغسطس الشهر الجاري، في مباراة الذهاب بالإسكندرية.