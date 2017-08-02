طبيب الأهلي يفسر أسباب تأخر مشاركة مروان محسن في المباريات

كشف خالد محمود ، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب تأخر مشاركة مروان محسن في المباريات، وفترة تعافيه وعودته إلي الملاعب.

كان مروان محسم قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع المنتخب المصري في مباراة المغرب بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الجابون، وفاز بلقبها المنتخب الكاميروني.

وقال طبيب الأهلي، إن البرنامج التأهيلي الخاص بالاعب منتظم ، ولا توجد به مشاكل ، واستمر لفترة طويلة من أجل شفاء اللاعب بشكل نهائي قبل مشاركته في المباريات خوفاً لتجدد الإصابة مرة اخري.

وأوضح طبيب الأهلي، أن الأبحاث العلمية أثبتت، أن الفترة المطلوبة لك يتعافي اللاعب من إصابة الرباط الصليبي قد تتراوح من 9 و 10 شهور، لتقليل احتمالات التعرض للإصابة من جديد، والانتهاء منها بشكل نهائي.

وأضاف، ومن الممكن أن تقلل نسبة الإصابة بهذه النوعية من الإصابات مستقبلًا، إذا استمر البرنامج التأهيلي لمدة 3 شهور أيضا، وهو المطلوب فعله مع مروان محسن، لك لا تتجد عنده الإصابة.