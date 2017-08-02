حساب دوري أبطال اوروبا يعلق على تألق صلاح مع الريدز

أبرز الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، تألق النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، في مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

ونشر الحساب صور لمحمد صلاح ، معلقاً عليها أنه نجح في تسجيل أربعة أهداف في 5 مباريات، واصفاً بأنها بداية جيدة للفرعون المصري.

ونجح صلاح في تسجيل أول أهدافه مع الليفر في شباك ويجان أتلتيك الإنجليزي، ثم فريق ليستر سيتي، قبل أن يسجل هدفاً رائعاً أمام فريق هيرتا برلين، وأخيراً هدف في شباك بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، على ملعب اليانز أرينا، ضمن منافسات بطولة أودي الودية.

وبعد تسجيل صلاح للهدف الثاني للريدز أمس في شباك باريرن ميونخ، يُعد هذا الهدف هو الرابع من ضمن 5 مباريات خاضهم مع ليفربول الإنجليزي منذ قدومه من روما الإيطالي.

وانتقل محمد صلاح ، نجم المنتخب المصري، من روما الإيطال إلي ليفربول الإنجليزي، مقابل 42.5 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ ليفربول، بعد شد وجذب من مسئولو الناديين.