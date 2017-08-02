جهاز المنتخب كامل العدد في مباراة الأهلي و الفيصلي الأردني

قرر الأرجنتيني، هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، ومعاونية ، حضور مباراة الأهلي و الفيصلي الأردني، المقرر لها اليوم في تمام الثامنة والنصف مساءاً ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية.

وسيحضر كوبر ومعاونية المباراة من مدرجات ستاد برج العرب بالإسكندرية ، من أجل اختيار لاعبين جدد للانضمام إلي معسكر المنتخب المقرر إنطلاقه منتصف الشهر الجاري.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة أوغندا، أواخر شهر أغسطس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

كان حسام البدري قد أعلن عن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي عمر رضوان

خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد نجيب وصبري رحيل وعلى معلول وحسين السيد وباسم على

خط الوسط: حسام غالي وحسام عاشور وأكرم توفيق وعمرو السولية وعبد الله السعيد وصالح جمعة وعمرو بركات وأحمد حمودي وإسلام محارب وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد

خط الهجوم: ووليد أزارو وعمرو جمال وعماد متعب واجايي وميدو جابر وأحمد ياسر ريان .