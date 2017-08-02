“هاني” في مركز جديد أمام الفيصلي الأردني في التشكيل المتوقع للأهلي

استقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الفيصلي الأردني، في إطار الدور نصف النهائي من البطولة العربية.

وينوي البدري الدفع بمحمد هاني قلب دفاع لتعويض غياب سعد الدين سمير وعدم تعافي محمد نجيب بشكل كبير، ومن المقرر أن يعود عبد الله السعيد وحسام عاشور إلي منتصف الملعب بعدما انتهت فترة إراحتهم من المباريات ونظراً لأهمية المباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ البدري المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

في خط الدفاع : علي معلول – محمد هاني – رامي ربيعة – أحمد فتحي

في خط الوسط :حسام غالي- حسام عاشور – عبد الله السعيد – أحمد حمودي – جونيور اجايي

في الهجوم : وليد أزارو

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلي نصف نهائي البطولة العربية بعدما تغلب على نظيره نصر حسين داي الجزائري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.