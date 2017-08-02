الليلة.. الأهلي يسعي للثأر من الفيصلي والتأهل إلي نهائي البطولة العربية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الفيصلي الأردني، في تمام الثامنة من مساء اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية.

الفريقان التقتا في الجولة الأولي من دور المجموعات ، وحسم الفيصلي المباراة لصالحه بهدف دون رد، من خطأ تسبب فيه محمد نجيب، مدافع النادي الأهلي.

الأهلي سيدخل المباراة رافعاً شعار “لابديل عن الفوز” ، لاسيما وأنه تلقي الهزيمة منه في بداية مشواره بالبطولة، فمباراة اليوم بالنسبة للمارد الأحمر هي بمثابة الثأر من الخصم وحسم التأهل إلي المباراة النهائية والتتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي.

كان حسام البدري قد أعلن عن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي عمر رضوان

خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد نجيب وصبري رحيل وعلى معلول وحسين السيد وباسم على

خط الوسط: حسام غالي وحسام عاشور وأكرم توفيق وعمرو السولية وعبد الله السعيد وصالح جمعة وعمرو بركات وأحمد حمودي وإسلام محارب وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد

خط الهجوم: ووليد أزارو وعمرو جمال وعماد متعب واجايي وميدو جابر وأحمد ياسر ريان .