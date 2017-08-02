حسين الشحات يفسر سبب حضوره مباراة الأهلي ونصر حسين داي

أكد حسين الشحات، المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي مصر المقاصة، أنه يتمني الانتقال للأهلي نظراً لشعيبته مشيراً إلي أنه من مشجعي النادي قبل أن يكون لاعب كرة قدم.

وأضاف الشحات خلال حديثه لبرنامج “الحريف” المذاع علي فضائية ” دي ام سي” والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، ” بالطبع كنت أريد الانضمام إلي الأهلي، ولكن المفاوضات توقفت فجأة ووقتها أخبرت إيهاب جلال إني مستمر معه في المقاصة”.

الشحات يتحدث عن مفاوضات الزمالك له

وعن مفاوضات الزمالك له، ” لم يتحدث معي أحد من الزمالك إطلاقاً ، الأمر وما فيه أنه عندما فاوض مسئولو الزمالك إيهاب جلال عقب رحيل إيناسيو، قال لي: ” إذا تم كل شئ وانتقلت لقيادة الزمالك، سأضمك معي في الفريق”.

الشحات يفسر سبب حضوره مباراة الأهلي

وبسؤاله عن سبب حضوره لمباراة الأهلي و نصر حسين داي الجزائري، الذي انتهي بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، وتأهل إلي نصف نهائي البطولة العربية ، رد قائلًا أنا أسكن بالقرب من الملعب ليس أكثر من ذلك”