سعد سمير: لو مكنتش لاعب كرة .. كنت أحب أكون “حرامي”

حرص سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الإجابة على أسئلة جماهيره عبر حساله الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

سعد يعاني من شد في العضلة الأمامية، بعدما تعرض للإصابة في مران أول أمس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الفيصلي الأردني، غد الأربعاء ، ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأجاب مدافع الأهلي، على سؤال أحد متابعيه، ” ماذا كنت تريد أن تصبح غير لاعب كرة قدم؟ .. ليجيب ” كنت أحب أن أصبح مذيع تليفزيوني أو حرامي”.

وعلى سؤال أخر ” من تشجع من الفرق غير الأهلي؟.. ليجيب لم أشجع في مصر سوي الأهلي، إن تشجيعه وراثة في العائلة، وعلى الصعيد الأوروبي أشجع تشيلسي وأرسنال وبل تأكيد ليفربول علشان محمد صلاح”

وبسؤاله ماذا فعلت عند تسجيل أبوترية هدف الصفاقسي؟ .. ” كنت جالس على القهوة مع أصدقائي، وبكيت عندما أحرز الهدف، بالفعل انت لحظة مؤثرة”.

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