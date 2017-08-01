خرج النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمنضم حديثاً إلي صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بعدما قرر يورجن كلوب، المدير الفني للريدز استبداله في الدقيقة 67 من عمر التي تجمع بينهما الآن ، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات كأس أودي الودية.

ان صلاح قد نجح في تسجيل الهدف الثاني للريدز في شباك بايرن ميونخ الألماني ، بالدقيقة 34 من عمر المباراة ، بعدما تقدم للريدز بالهدف الأول ساديو ماني، في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة.

وأهدر صلاح فرصة هدف محقق بعدما مرر له الكرة مورينو بطريقة رائعة، لكن لم يحسن صلاح استغلالها ليتصدي لها الحارس.

وشهدت التشكيلة وجود صلاح أساسياً أمام الفريق البافاري وجاءت كالتالي

في حراسة المرمي كاريوس

في خط الدفاع أرنولد – ماتيب – لوفرين – مورينو

في خط الوسط هندرسون – تشان – كوتينيو – ماني

في خط الهجوم محمد صلاح – فيرمينو

وتعد هذه المباراة الخامسة لمحمد صلاح، الذي يشارك فيها مع ليفربول، نجح في تسجيل ثلاث اهداف كان أخرها في شباك هيرتا برلين، ضمن منافسات كأس البطولة الدولية للأندية الإنجليزية.