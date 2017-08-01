“دويدار” أهلاوي لمدة 3 مواسم.. والإعلان الرسمي خلال ساعات

اقترب مسئولو النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، في الحصول على توقيع أحمد دويدار ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، والزمالك سابقا، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

دويدار انضم إلي الزمالك قادماً من اتحاد الشرطة، موسم 2015-2014 ، ونجح في التتويج معه بالثنائية المحلية ، وانتقل منه إلي نادي سموحة على سبيل الإعارة في الموسم المنصرم، ولكن لم يشارك سوي في 5 مباريات فقط.

كان حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد طالب مسئولو النادي بسرعة التعاقد مع احمد دويدار، من أجل تعويض رحيل أحمد حجازي، والذي رحل إلي نادي وست بروميتش الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل مليون جنية إسترليني.

ورصد مسئولو الأهلي 200 ألف جنية، كمقدم في العقد من أجل الحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن دويدار قد تلقي عرضاً رسمياً من أحد الأندية السعودية، ولكن المفاوضات توقفت فجأة بدون علم أحد ، وهبط مستوي اللاعب بسبب عدم مشاركته اساسياً مع الفريق السكندري.