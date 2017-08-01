رفض المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري، انضمام لاعب المنتخب الوطني ونادي باوك اليوناني السابق، عمرو وردة، نظرا لعدم حاجة الفريق الأحمر لإمكانيات اللاعب.

حقيقة انضمام عمرو وردة إلى الأهلي

وأشار البدري، في تصريحات صحفية، أن المركز الذي يلعب فيه عمرو وردة يوجد به أكثر من لاعب في النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه يعلم جيدا بإمكانيات اللاعب.

البدري يكشف ضم عمرو وردة إلى القلعة الحمراء

يذكر أنه تردد في العديد من المواقع، أن عمرو وردة يقترب من الانضمام إلى القلعة الحمراء، بعد رحيله عن باوك اليوناني.

وشارك عمرو وردة مع المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا في الجابون، والتي حصل فيها المنتخب الوطني على المركز الثاني، بعد خسارته في النهائي أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد، أحرزه محمد النني، والمحترف ضمن صفوف الإرسنال.

جدير بالذكر أن عمرو وردةن يمتلك أكثر من عرض، من بينهم الانتقال إلى نادي الفتح السعودي لمدة عام على سبيل الإعارة، واستبعد جياني ديميتري، المدير الفني لفريق باوك اليوناني، عمرو وردة من معسكر الفريق بهولندا استعدادا للموسم الجديد، بسبب مشاكل أخلاقية، وذلك وفقا لتصريحات موقع ” باوك 24″، ليقرر مسئولو النادي بعدها الاستغناء عن النادي.