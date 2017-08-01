صلاح أساسي أمام بايرن ميونخ الألماني

اعلن الالماني يورجن كلوب ، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الأساسي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل ، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات كأس أودي الودية.

وشهدت التشكيلة وجود صلاح أساسياً أمام الفريق البافاري وجاءت كالتالي

في حراسة المرمي كاريوس

في خط الدفاع أرنولد – ماتيب – لوفرين – مورينو

في خط الوسط هندرسون – تشان – كوتينيو – ماني

في خط الهجوم محمد صلاح – فيرمينو

وتعد هذه المباراة الخامسة لمحمد صلاح، الذي يشارك فيها مع ليفربول، نجح في تسجيل ثلاث اهداف كان أخرها في شباك هيرتا برلين، ضمن منافسات كأس البطولة الدولية للأندية الإنجليزية.

وانضم الفرعون المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي، قادما من نادي روما الإيطالي في صفقة هي الأغلى عربيا وإفريقياً، وبلغت 42 مليون يورو، بعد شد وحذب بين مسئولي الريدز و روما الإيطالي.

ويستعد النجم المصري صلاح، لمواجهة منتخب أوغندا في منتصف شهر اغسطس الحالي، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.