غياب باسم علي عن تدريبات الأهلي.. تعرف على التفاصيل

شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في تمام السادسة مساءاً، غياب باسم علي ، الظهير الأيمن للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفيصلي الأردني، غد الأربعاء، في تمام الثامنة مساءاً ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية.

وخاض باسم تدريبات تاهيلية على هامش المران الجماعي اليوم بالإسكندرية، من اجل التخلص من الإصابة التي لحقت به في مران الأمس قبل السفر إلي الإسندرية.

وكان باسم علي، قد تعرض لكدمة في الفخذ، أثناء مشاركته في مران الفريق أمس الثلاثاء، وغادر على إثرها الملعب ولم يستمر في المران ، بقرار من خالد محمود طبيب الفريق، خوفاً من تفاقم الإصابة، عليه قبل مواجهة الفيصلي الهامة.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلي الدور نصف النهائي من البطولة بعدما تغلب عن نظيره الجزائري نصر حسين داي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة.