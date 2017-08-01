تصريحات هامة من البدري قبل مباراة الأهلي والفيصلي الأردني

أكد حسام البدري ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن كل تركيزه في مواجهة الفيصلي الأردني، ولم يفكر في مواجهة الترجي التونسي بنهائي البطولة.

مباراة الأهلي والفيصلي الأردني

يذكر أن الأهلي يواجه نظيره الفيصلي الأردني، غد الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية، كانت المباراة التي جمعت بينهما الجولة الأولي قد انتهت لصالح الفريق الأردني بهدف دون رد.

تصريحات البدري قبل مباراة الأهلي والفيصلي الأردني

وعن مستوي صالح جمعة مع الفريق قال ” صالح تألق بشكل جيد في مركز صانع الألعاب، ولكن عندما ألتزم بما قولت له في وقت سابق”.

وأشار إلي أنه كان معدل لياقته البدنية مختلف بشكل كبير، ولكن الآن عندما ألتزم في التدريبات و في أوقات نومه، أختلف الوضع بشكل كبير”.

وأضاف المدير الفني للأهلي، ” صالح سوف يشارك في المباريات بشكل أساسي الفترة المقبلة، أتوقع له مستقبل ملئ من البطولات مع النادي الأهلي”

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلي الدور نصف النهائي من البطولة بعدما تغلب عن نظيره الجزائري نصر حسين داي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة.