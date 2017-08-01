بالصورة.. عبد الحفيظ يكشف سر حزنه

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سبب حزنه بشأن الصورة التي انتشرت له مؤخرا بعنوان “أنا تعبان نفسيا” وقت أن كان لاعبا في صفوف الفريق.

وصرح عبد الحفيظ خلال حديثه عبر تويتر على حساب البطولة العربية التي تستضيفها مصر بأن سبب حزنه في تلك الفترة من موسم 1998-1999 بسبب ابتعاده عن الملاعب فترة طويلة والتعرض للإصابات بشكل مستمر.

وكان البدري، قد ضم 30 لاعبًا استعدادًا لمواجهة الفيصلي، قبل خروج عماد متعب من القائمة بسبب إصابته في العضلة الخلفية، ليضم المدير الفني للفريق الأحمر 29 هم،

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي – عمر رضوان

الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – محمد نجيب – صبري رحيل – علي معلول – حسين السيد – باسم علي.

الوسط: حسام غالي – حسام عاشور – أكرم توفيق – عمرو السولية – عبد الله السعيد – صالح جمعة – عمرو بركات – أحمد حمودي – إسلام محارب – أحمد الشيخ – مؤمن زكريا – كريم نيدفيد – ميدو جابر

الهجوم: وليد أزارو – عمرو جمال – أحمد ياسر ريان – جونيور أجاي.