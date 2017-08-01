البدري يكشف حل أزمة الدفاع وبديل حجازي

علق حسام البدري المدير الفني للأهلي على ضم مدافع قوي الفترة المقبلة ليكون بديلا لأحمد حجازي الذي رحل إلى وست برومتش الإنجليزي.

وصرح البدري خلال حديثه عبر تويتر على حساب البطولة العربية التي تستضيفها مصر بأن الفريق يبحث عن مدافع ليعوض رحيل حجازي لكنه من المحتمل أن يستعين بخدمات أحمد فتحي أو محمد هاني في حال اضطرته الظروف لذلك.

وكان البدري، قد ضم 30 لاعبًا استعدادًا لمواجهة الفيصلي، قبل خروج عماد متعب من القائمة بسبب إصابته في العضلة الخلفية، ليضم المدير الفني للفريق الأحمر 29 هم،

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي – عمر رضوان

الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – محمد نجيب – صبري رحيل – علي معلول – حسين السيد – باسم علي.

الوسط: حسام غالي – حسام عاشور – أكرم توفيق – عمرو السولية – عبد الله السعيد – صالح جمعة – عمرو بركات – أحمد حمودي – إسلام محارب – أحمد الشيخ – مؤمن زكريا – كريم نيدفيد – ميدو جابر

الهجوم: وليد أزارو – عمرو جمال – أحمد ياسر ريان – جونيور أجاي.