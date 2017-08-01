حصل أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إذن من الجهاز الفني للفريق الأبيض تحت قيادة طارق يحيي، للغياب عن مران اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة المصري يوم 8 أغسطس الجاري.

الشناوي يحصل على إذن بالغياب عن المران

كما حصل علي جبر، مدافع الفارس الأبيض، على إذن أيضًا بالغياب عن مران اليوم، بسبب تواجد الثنائي خارج القاهرة.

ويستعد الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي، يوم 8 أغسطس الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن ينضم الثنائي للمران غدًا، على أن ينتظم جميع اللاعبين في مران اليوم، استعدادًا لموقعة الفريق البورسعيدي.

الزمالك يودع البطولة العربية

كان الزمالك، قد ودع منافسات البطولة العربية، بعد الفوز على النصر السعودي بهدفين مقابل هدف، إلا أنه تعادل في الجولة الأولى أمام الفتح الرباطي، وخسر أمام العهد اللبناني بهدف دون رد، ليخرج من البطولة.

يذكر أن المستشار مرتضى منصور، قد أقال البرتغالي أوجستو إيناسيو، عقب مباراة النصر السعودي، وسلم الزمام الفنية للمدرب العام طارق يحيي، ليتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة وحتى نهاية كأس مصر.