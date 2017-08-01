أصيب اللاعب صالح جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنزلة برد شديدة، خلال تواجده مع بعثة الفريق الأحمر، التي تستعد لخوض مباراة هامة غدًا أمام الفيصلي الاردني، على ملعب الجيش باستاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية.

نزلة برد تربك حسابات البدري

كان صالح، قد دخل في قائمة الفريق الأحمر، التي أعلنها حسام البدري، مساء أمس، قبل التوجه إلى الاسكندرية، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة، ليتعرض اللاعب لنزلة برد شديدة قد تربك حسابات البدري.

صالح شارك في مباراة الأهلي الأخيرة أمام نصر حسين داي الجزائي، وقدم أداءً جيدًا، ونال استحسان الجميع في البطولة العربية.

قائمة الأهلي لمباراة الفيصلي

كان البدري، قد ضم 30 لاعبًا استعدادًا لمواجهة الفيصلي، قبل خروج عماد متعب من القائمة بسبب إصابته في العضلة الخلفية، ليضم المدير الفني للفريق الأحمر 29 هم،

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي – عمر رضوان

الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – محمد نجيب – صبري رحيل – علي معلول – حسين السيد – باسم علي.

الوسط: حسام غالي – حسام عاشور – أكرم توفيق – عمرو السولية – عبد الله السعيد – صالح جمعة – عمرو بركات – أحمد حمودي – إسلام محارب – أحمد الشيخ – مؤمن زكريا – كريم نيدفيد – ميدو جابر

الهجوم: وليد أزارو – عمرو جمال – أحمد ياسر ريان – جونيور أجاي.