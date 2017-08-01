أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي أمام الفيصلي الأردني، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الإسكندرية، للحكم الدولي الموريتاني، “علي لميغفري”.

الأهلي يواجه الفيصلي في نصف النهائي

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام نظيره الفيصلي الأردني، غدًا الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة التي أقيمت الاثنين الماضي، لتحديد أطراف مواجهات نصف نهائي البطولة، حيث سيواجه الترجي التونسي نظيره الفتح الرباطي المغربي، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة ذاتها، على أن يدير السعودى تركى الخضيرى تلك المواجهة.

كان الفريق الأحمر، تحت قيادة حسام البدري، المدير الفني، قد اختتم تدريباته مساء أمس على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، ثم توجهت البعثة إلى الاسكندرية، لإقامة معسكر مغلق اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الفيصلي الأردني.

مباراة الأهلي و الفيصلي

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية كأحسن ثاني، بعدما فاز في الجولتين الثانية والثالثة على الوحدة الإماراتي، ونصر حسين داي الجزائري، ليحجز مقعده في المربع الذهبي رفقة كلًا من الفيصلي الأردني والفتح الرباطي المغربي، والترجي التونسي.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم 6 أغسطس الجارى باستاد برج العرب.