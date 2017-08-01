خضع سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تأهيل وعلاج طبيعي صباح اليوم الثلاثاء، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي العلاج والتأهيل بالنادي.

آلام الامامية تبعد سعد عن الأهلي

كان سعد سمير، يعاني من آلام في العضلة الأمامية، أبعدته عن المشاركة مع الأهلي في البطولة العربية، كما خرج من قائمة الفريق الأحمر التي تستعد لمواجهة الفيصلي الاردني غدًا، على ملعب الجيش باستاد برج العرب، في نصف نهائي البطولة.

واكتفى سعد، بأداء جلسة تأهيل في الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي العلاج الطبيعي.

قائمة الأهلي لمباراة الفيصلي

كان البدري، قد أعلن قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد، والتي ضهدت انضمام معظم اللاعبين الأساسيين نظرًا لحساسية المباراة، وجاءت القائمة كالاتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي – عمر رضوان

الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – محمد نجيب – صبري رحيل – علي معلول – حسين السيد – باسم علي.

الوسط: حسام غالي – حسام عاشور – أكرم توفيق – عمرو السولية – عبد الله السعيد – صالح جمعة – عمرو بركات – أحمد حمودي – إسلام محارب – أحمد الشيخ – مؤمن زكريا – كريم نيدفيد – ميدو جابر

الهجوم: وليد أزارو – عمرو جمال – عماد متعب – أحمد ياسر ريان – جونيور أجاي.

يذكر أن الأهلي يسعى للثأر من الفيصلي الأردني، الذي خسر أمامه في الجولة الافتتاحية للبطولة بهدف دون رد.