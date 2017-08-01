حرص حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على حالة لاعبيه، قبل مواجهة الغد أمام الفيصلي الأردني، في نصف نهائي البطولة العربية.

ويرغب البدري، في الوقوف على حالة لاعبيه البدنية والفنية، قبل مواجهة الغد، خاصة وانها مباراة حاسمة ومصيرية، لذلك حرص على تدعيم قائمة الفريق باللاعبين الأساسيين.

إصابة غالي ونجيب تربك حسابات البدري

كان محمد نجيب، وحسام غالي، يعانيان من بعض الآلام، فقد اشتكى الأول من العضة الضامة، بينما غاب الأخير عن التدريبات الجماعية أمس لشعوره بالإجهاد.

وخضع نجيب، مدافع الفريق، لبرنامج علاجي للتاهيل من الإصابة، من أجل اللحاق بالمباراة، خاصة في ظب غياب سعد سمير، الذي تعرض لإصابة هو الاخر خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك، ولم يشارك مع الفريق الأحمر في البطولة العربية.

قائمة الأهلي لمباراة الفيصلي

كان البدري، قد ضم 30 لاعبًا استعدادًا لمواجهة الفيصلي، قبل خروج عماد متعب من القائمة إصابته في العضلة الخلفية، ليضم المدير الفني للفريق الأحمر 29 هم،

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي – عمر رضوان

الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – محمد نجيب – صبري رحيل – علي معلول – حسين السيد – باسم علي.

الوسط: حسام غالي – حسام عاشور – أكرم توفيق – عمرو السولية – عبد الله السعيد – صالح جمعة – عمرو بركات – أحمد حمودي – إسلام محارب – أحمد الشيخ – مؤمن زكريا – كريم نيدفيد – ميدو جابر

الهجوم: وليد أزارو – عمرو جمال – أحمد ياسر ريان – جونيور أجاي.