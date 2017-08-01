تواجد عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر القلعة الحمراء، صباح اليوم الثلاثاء، وأدى مرانًا بدنيًا بالجري، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، واكتفى اللاعب بأداء جلسة علاج طبيعي في الجيم.

كان متعب، قد طلب من البدري، أن يتخلف عن السفر مع بعثة الفريق الأحمر، التي توجهت إلى الاسكندرية مساء أمس، استعدادًا لمباراة الفيصلي الأردني المقرر لها غدًا الأربعاء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

متعب يتخلف عن بعثة الفريق في الاسكندرية

جاء طلب متعب، بعدما تأكد بنسبة كبيرة، خروجه من قائمة المباراة، خاصة وأنه يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية، لذلك فضل التخلف عن السفر، على أن يلحق بالبعثة حال نجح الفريق الأحمر في الوصول إلى نهائي البطولة العربية.

الأهلي إلى المربع الذهبي للبطولة

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية كأحسن ثاني، بعدما فاز في الجولتين الثانية والثالثة على الوحدة الإماراتي، ونصر حسين داي الجزائري، ليحجز مقعده في المربع الذهبي رفقة كلًا من الفيصلي الأردني والفتح الرباطي المغربي، والترجي التونسي.

قائمة الأهلي لمباراة الفيصلي

كان البدري، قد أعلن قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد، والتي ضهدت انضمام معظم اللاعبين الأساسيين نظرًا لحساسية المباراة، وجاءت القائمة كالاتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي – عمر رضوان

الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – محمد نجيب – صبري رحيل – علي معلول – حسين السيد – باسم علي.

الوسط: حسام غالي – حسام عاشور – أكرم توفيق – عمرو السولية – عبد الله السعيد – صالح جمعة – عمرو بركات – أحمد حمودي – إسلام محارب – أحمد الشيخ – مؤمن زكريا – كريم نيدفيد – ميدو جابر

الهجوم: وليد أزارو – عمرو جمال – عماد متعب – أحمد ياسر ريان – جونيور أجاي.

يذكر أن الأهلي سيعى للثأر من الفيصلي الأردني، الذي خسر أمامه في الجولة الافتتاحية للبطولة بهدف دون رد.