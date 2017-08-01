رفض أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، الفكرة المقدمة من قبل البعض، بفتح قيد استثنائي للنادي الاهلي لقيد لاعبيه محليًا، ومن ثم قيدهم افريقيًا.

وقررت الجبلاية، فتح باب القيد المحلي للأندية جميعها، في نفس الوقت، على أن يتم منع الرباعي المتأهل لنصف نهائي كأس مصر، وهم الأهلي والزمالك وسموحة والمصري، من إشراك الصفقات الجديدة في البطولة.

الجبلاية ترفض استثناء الأهلي

كان الاقتراح المسبق، أن يتم فتح باب قيد استثنائي للأهلي، حتى يتسنى له قيد لاعبيه محليًا ثم أفريقيًا، خاصة وأن باب قيد الاتحاد الأفريقي سيتم إغلاقه يوم 5 أغسطس الجاري، ويشارك الفريق الأحمر في البطولة الافريقية وتمكن من الوصول إلى ربع النهائي ولديه مباراة مقبلة امام الترجي التونسي.

وتوصل أعضاء الجبلاية، إلى فتح باب القيد للأندية جميعها، على أن يتم منع مشاركة الصفقات الجديدة في الأدوار النهائية لكأس مصر.

موعد مباريات نصف نهائي كأس مصر

ومن المقرر الأهلي سيواجه سموحة يوم 10 أغسطس الجاري، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، بينما يلتقي الزمالك مع المصري يوم 8 من الشهر ذاته.

يذكر أن لجنة المسابقات بالجبلاية، أجلت مباراة الاهلي مع سموحة لمدة 24 ساعة، بسبب ارتباط الفريق الأحمر بمنافسات البطولة العربية، بعدما تمكن من الصعود إلى المربع الذهبي، ولديه مواجهة غدًا أمام الفيصلي الأردني.