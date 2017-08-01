يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادته اليوم الثلاثاء على ملعب الجيش، استعدادًا لمواجهة الفيصلي الاردني غدًا على ستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية.

الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية

كان الفريق الأحمر، تحت قيادة حسام البدري، المدير الفني، قد اختتم تدريباته مساء أمس على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، ثم توجهت البعثة إلى الاسكندرية، لإقامة معسكر مغلق اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الفيصلي الأردني.

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية كأحسن ثاني، بعدما فاز في الجولتين الثانية والثالثة على الوحدة الإماراتي، ونصر حسين داي الجزائري، ليحجز مقعده في المربع الذهبي رفقة كلًا من الفيصلي الأردني والفتح الرباطي المغربي، والترجي التونسي.

قائمة الأهلي لمباراة الفيصلي

كان البدري، قد أعلن قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد، والتي ضهدت انضمام معظم اللاعبين الأساسيين نظرًا لحساسية المباراة، وجاءت القائمة كالاتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي – عمر رضوان

الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – محمد نجيب – صبري رحيل – علي معلول – حسين السيد – باسم علي.

الوسط: حسام غالي – حسام عاشور – أكرم توفيق – عمرو السولية – عبد الله السعيد – صالح جمعة – عمرو بركات – أحمد حمودي – إسلام محارب – أحمد الشيخ – مؤمن زكريا – كريم نيدفيد – ميدو جابر

الهجوم: وليد أزارو – عمرو جمال – عماد متعب – أحمد ياسر ريان – جونيور أجاي.

يذكر أن الأهلي يسعى للثأر من الفيصلي الأردني، الذي خسر أمامه في الجولة الافتتاحية للبطولة بهدف دون رد.