يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجة المصري البورسعيدي، في نصف نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم 8 أغسطس المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

ومن المنتظر أن يعود لاعبو الفارس الأبيض، يعد حصولهم على 48 راحة سلبية، عقب الخروج من منافسات البطولة العربية، في الجولة الأخيرة أمام النصر السعودي على الرغم من فوزه بهدفين مقابل هدف، إلا أنه رصيده من النقاط لم يؤهله إلى المربع الذهبي.

كان طارق يحيي، المدرب العام للزمالك والقائم بأعمال المدير الفني للفريق الأبيض، بعد رحيل البرتغالي أوجستو إيناسيو، قاد مرانًا خفيفًا للصفقات الجديدة المنضمة للفريق، بالاضافة إلى اللاعبين الغائبين عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام النصر السعودي.

يذكر أن إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عقدت العديد من الصفقات خلال الفترة الماضية كان أبرزها، الغاني ينجامين أشيمبونج، والكونغولي كابونجو كاسونجو، والايفواري رزاق سيسه، وأحمد داوودا لاعب المقاصة، وصلاح عاشور نجم إنبي، بالاضافة إلى عودة حازم إمام وإبراهيم عبد الخالق من الإعارة.