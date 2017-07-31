الأهلي يكشف فرص متعب في اللحاق بمواجهة الفصيلي الأردني

كشف خالد محمود طبيب الأهلي عن صعوبة لحاق عماد متعب مهاجم الفريق بلقاء الفصيلي الأردني في نصف نهائي البطولة العربية بعد غد الاربعاء في ملعب برج العرب بالاسكندرية في تمام الثامنة مساء.

ويعاني اللاعب من إجهاد في العضلة الخلفية لذلك لم يخض مران اليوم رغم حضوره إلي ملعب مختار التتش، و اكتفي اللاعب بالتدريب في الجيامنزيوم الخاص بالنادي.

وساهم متعب في تأهل الفريق لنصف نهائي البطولة بعدما صنع هدف الفوز بالجولة الأخيرة بالبطولة العربية في شباك النصر حسين داي.

يذكر أن قرعة نصف نهائي البطولة العربية، أسفرت عن مواجهة الأهلي المصري مع نظيره الفيصلي الأردني، بينما يلتقي الترجي التونسي مع الفتح الرباطي المغربي، بعدما تأهل الأهلي والترجي والفتح الرباطي والفيصلي، إلى المربع الذهبي للبطولة العربية.

وتأهل كلًا من الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي، والفيصلي الأردني، كأول مجموعة، بينما صعد الأهلي إلى نصف النهائي بعد تمكنه من خطف أفضل مركز ثاني في الـ3 مجموعات.

ويسعى الأهلي للفوز والثأر بعدما خسر جولته الأولى أمام الفيصلي بهدف دون رد، لتجدد فرصة أبناء القلعة الحمراء في رد الاعتبار أمام الفريق الأردني.